В ближайшее время начнется программа реконструкции и модернизации КПП Мегри

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян вместе с руководителем представительства ЕС в Армении Андреа Викторин и руководителем ереванского офиса Европейского банка реконструкции и развития Георги Ахалкаци с рабочим визитом посетил Мегринское КПП Южного таможенного управления. Как сообщает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Обеспечение легкого и быстрого передвижения через пограничные пункты пропуска является одним из приоритетов Комитета государственных доходов. Большое значение имеет модернизация южного пограничного пункта Армении. Программа реконструкции и модернизации пограничного пункта Мегри будет запущена в ближайшее время при финансовом содействии ЕС и ЕБРР. Модернизация КПП придаст новый импульс интенсификации пассажирских и торговых перевозок через южную экономическую границу Армении», - написал Бадасян.