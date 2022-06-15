Сторонники Додона анонсировали очередную акцию протеста в Кишиневе

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов анонсирует очередную акцию протеста, она пройдет 16 июня, сообщили в среду РИА Новости в офисе политформирования.

Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. На этом фоне оппозиционные партии проводят акции протеста. Депутаты Блока коммунистов и социалистов не раз высказывали возмущение по поводу того, что правящая в стране партия "Действие и солидарность" бойкотирует законодательные инициативы оппозиции.

"Мы объявили об очередном протесте против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни граждан. Собираемся 16 июня в 10.00 (совпадает с мск) у парламента", - сказали в администрации Партии социалистов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45% и услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.