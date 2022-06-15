БРИКС и G20 хотят сотрудничать с Россией по Арктике, заявили в МИД

Страны БРИКС и G20 заинтересованы сотрудничать с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны-члены БРИКС проявляют интерес, многие страны " Двадцатки" проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям. Это понятно, поскольку Арктика становится фактором глобальной политики в силу климата, открывающихся транспортных возможностей", - сказал он на полях ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.