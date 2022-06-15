Грузия отменила требование для иностранцев иметь справку о вакцинации от коронавируса

Правительство Грузии отменило требование к гражданам иностранных государств, которые въезжают на территорию республики, предъявлять на границе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или документ о прохождении полного курса вакцинации. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте Законодательного вестника Грузии, вступило в силу в среду.

"Любой человек, прибывающий из любой страны, освобождается от обязанности предъявлять на территории Грузии при пересечении границы документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста", - говорится в постановлении правительства.

Иностранцы также освобождены от обязательного прохождения периода самоизоляции в Грузии, говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране уже прошло несколько волн пандемии. В декабре прошлого года в республике выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". В феврале текущего года Минздрав заявил, что шестая волна коронавируса пошла на спад. За время пандемии в Грузии, население которой составляет более 3,7 млн человек, выявлены 1 658 240 случаев заражения, от осложнений болезни скончались 16 785 пациентов.