Есть потенциал, чтобы выиграть чемпионат Европы малых стран: новый тренер сборной Армении по баскетболу Рекс Каламян

Новый тренер сборной Армении по баскетболу Рекс Каламян, имеющий 30-летний опыт работы в НБА, присоединился к команде, имея большие надежды и цели.

«Мы связались с армянскими баскетболистами 2-3 месяца назад, постаравшись заранее представить им, каким будет наш тренировочный процесс. Ранее работали с некоторыми армянскими баскетболистами. Они в хорошей форме», - как сообщает «Арменпресс», сказал Рекс Каламян журналистам.

Он отметил, что на данный момент команда находится в процессе становления и взаимопонимания.

«Я действительно думаю, что у нас есть потенциал, чтобы выиграть чемпионат Европы малых стран. Но важно знать, как обстоят дела и у других команд, поскольку все проходят этот этап подготовки. Мне понравились баскетболисты, пришедшие в команду с чемпионата страны. Наша задача - не только утвердить армянский баскетбол, но и поставить его на прочную основу», - сказал специалист.

Рекс Каламян уже второй раз на родине. Он отметил, что его бабушка была бы рада видеть внука тренером сборной Армении.

Сборная Армении по баскетболу в настоящее время готовится к международному турниру SADA CUP, который пройдет в Ереване с 23 по 26 июня, и к чемпионату Европы малых стран, который пройдет на Мальте с 28 июня по 3 июля.