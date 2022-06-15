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Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории

Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории

Удары Израиля по территории Сирии недопустимы, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале "астанинских" переговоров.

"Конечно же, рассмотрим мы вопрос об участившихся обстрелах территории Сирии со стороны Израиля. Думаем, что на этом тоже надо будет акцентировать внимание. Это недопустимо", — сказал Лаврентьев.

Он напомнил, что ранее в результате ударов Израиля по аэропорту в Дамаске была повреждена взлетно-посадочная полоса, это не позволяет принимать международные рейсы и обеспечивать транзит и прилет в Сирию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лаврентьев также сообщил, что участники переговоров рассмотрят и вопрос присутствия США в Сирии, которые занимаются "разграблением сирийского национального достояния", чему нужно "поставить заслон".

В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

 

 


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