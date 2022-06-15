На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в среду на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Fars.
По его данным, эпицентр стихии находился возле порта Чарак в провинции Хормозган, а очаг залегал на глубине 8 км. За последний час в указанном районе было зарегистрировано четыре сейсмических толчка магнитудой свыше 4,0,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Информации о последствиях землетрясения не поступало.
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