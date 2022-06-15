Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь 2022

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2

 Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в среду на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, эпицентр стихии находился возле порта Чарак в провинции Хормозган, а очаг залегал на глубине 8 км. За последний час в указанном районе было зарегистрировано четыре сейсмических толчка магнитудой свыше 4,0,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информации о последствиях землетрясения не поступало.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]