Шант Саркисян - лидер Мемориального турнира Карена Асряна

Мемориал Карена Асряна подходит к завершению.

Как сообщает «Арменпресс», в турнире, проходящем в Доме шахмат им. Тиграна Петросяна, состоялись партии 8-го тура. Лидером турнирной таблицы является Шант Саркисян с 7 очками. У Самвела Тер-Саакяна и Артура Давтяна по 6,5 очков.

В этом году в турнире, проходящем в Доме шахмат Тиграна Петросяна, принимают участие 98 участников из 8 стран (Армения, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Филиппины и российские шахматисты под флагом ФИДЕ), 9 из которых - гроссмейстеры. Среди участников 13-го Мемориала самый высокий рейтинг у члена сборной Армении по шахматам Гранта Мелкумяна. Мемориальный турнир проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.