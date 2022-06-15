Рост доходов и высокая исполняемость капитальных затрат: министр экономики РА представил отчет об исполнении бюджета

В Армении в 2021 году доходы государственного бюджета увеличились благодаря восстановлению экономики и, как следствие роста налоговых поступлений. Как сообщает «Арменпресс», об этом при обсуждении в Национальном собрании годового отчета об исполнении государственного бюджета РА за 2021 год заявил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

Он напомнил, что годовой экономический рост, который изначально планировался на уровне 3,2%, составил 5,7%. «Экономический рост произошел в основном за счет роста услуг, который достиг 4 процентных пунктов. Половину прироста обеспечили услуги размещения и общественного питания. Влияние роста отрасли составило 0,8 процентных пункта», - сказал министр.

Однако на экономическом росте негативно сказалось сокращение сельского хозяйства. Общий темп роста снизился на 0,2 процентных пункта.

«В 2021 году доходы государственного бюджета Армении выросли за счет восстановления экономики и, как следствие роста налоговых поступлений. Общие доходы бюджета составили 1 трлн 683,8 млрд драмов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7,9%, исполнение затрат в сравнении с уточненной программой составило 99,6%. 94,2% доходов пришлось на налоговые поступления в размере 1 трлн 587 млрд драмов, что составляет 22,7% валового внутреннего продукта в 2021 году», - сказал Хачатрян.

По сравнению с тем же периодом прошлого года налоги увеличились на 14,6%, в основном за счет увеличения налоговой базы, потребления и импорта, а также введения гербового сбора и экспортных пошлин на концентраты.

Годовые налоговые поступления были больше примерно на 147 млрд драмов, чем планировалось первоначально в годовом бюджете. Скорректированная программа налоговых поступлений в бюджет выполнена на 100,2%.

По сравнению с 22,4% предыдущего года отношение налогов к ВВП увеличилось на 0,3 процентных пункта, дойдя до 22,7%.

По капитальным затратам в сравнении с предыдущими годами выполнение выше скорректированного плана на 92,5%. По сравнению с 2020 годом текущие расходы увеличились примерно на 120 млрд драмов или на 7,2%.

В 2021 году государственный долг по отношению к ВВП составил 60,3 процента. Что на 3,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.