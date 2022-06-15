МИД Индонезии: страны G20 создадут финансовый фонд для реагирования на будущие пандемии

Страны Группы двадцати создадут специальный финансовый фонд, который будет поддерживать международные инициативы для подготовки к возможным глобальным пандемиям. Об этом сообщает в среду газета The Straits Times.

."Мы (G20 - прим. ТАСС) договорились создать финансовую структуру, чтобы мировое сообщество было лучше подготовлено, если случится какая-либо пандемия в будущем", - цитирует издание министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. "Анализируя многочисленные исследования, мы понимаем, что нынешняя пандемия не будет последней, поэтому очень важно, чтобы международное сообщество имело возможность оперативно реагировать, чтобы не повторилась ситуация последних двух лет", - указала глава МИД.

Министр также напомнила, что "укрепление глобальной архитектуры здравоохранения является одной из трех основных тем председательства Индонезии в Группе двадцати в этом году". Саммит G20 должен состояться в ноябре на курортном острове Бали в очном формате,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.