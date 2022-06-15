Министр иностранных дел Армении в Болгарии встретился с председателем Парламента страны

14 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Болгарии с официальным визитом, встретился со спикером Национального собрания Республики Болгарии Николой Минчевым. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

Собеседники высоко оценили двусторонние отношения, основанные на исторической общности между двумя народами и на теплых дружеских связях, подчеркнув важность контактов на межпарламентском уровне для их расширения и углубления. Обе стороны выразили готовность активизировать связи между группами дружбы парламентов Арменией и Болгарии, также расширить сотрудничество на международных парламентских площадках.

Арарат Мирзоян представил Николе Минчеву проводимые в Армении реформы, направленные на демократическое развитие, защиту прав человека и обеспечение верховенства закона. Министр иностранных дел РА подчеркнул, что демократические реформы в Армении необратимы.

Стороны обменялись мнениями о возможностях развития экономического сотрудничества. С точки зрения активизации человеческих контактов и деловых связей была отмечена прямых авиарейсов, которые свяжут Ереван и Софию.

Обсуждались и перспективы развития отношений Армения-ЕС.

Глава МИД РА проинформировал председателя Национального собрания Болгарии об усилиях армянской стороны по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе, о последних развитиях в отношениях между Арменией и Азербайджаном, о состоянии вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Была подчеркнута необходимость достижения всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министр Мирзоян коснулся и гуманитарной ситуации, сложившейся в результате азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха в 2020 году, в частности, вопроса возвращения военнопленных и мирных жителей, незаконно удерживаемых в Азербайджане, сохранения армянского культурного и духовного наследия на территориях, оказавшихся под властью Азербайджана, и преднамеренное создание Азербайджаном гуманитарных проблем в Арцахе.