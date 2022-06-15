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Генеральный прокурор Армении с рабочим визитом выехал в Российскую Федерацию

Генеральный прокурор Армении с рабочим визитом выехал в Российскую Федерацию

Генеральный прокурор РА Артур Давтян с рабочим визитом выехал в Российскую Федерацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Генпрокуратуре, отметив, что Артур Давтян примет участие в 25-м юбилейном Международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Визит проходит по приглашению заместителя председателя Оргкомитета форума, ответственного секретаря, советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, также и генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Артур Давтян примет участие в панельной дискуссии «Право на защиту. Бизнес в России и за рубежом» конференции, проводимой в рамках форума. На ней будут обсуждаться вопросы свободных деловых отношений в разных странах, структур правовой защиты иностранных инвестиций и обмена международным опытом для обеспечения их эффективности.

В рамках конференции запланирована и встреча с генеральным прокурором России Игорем Красновым.
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