СМИ: КНДР попросила Китай возобновить железнодорожное сообщение между двумя странами

Власти КНДР обратились к Китаю с просьбой возобновить железнодорожное сообщение между двумя странами, которое было остановлено с конца апреля из-за стремительного распространения коронавируса по обе стороны границы. Об этом сообщила в среду японская газета The Asahi со ссылкой на источники в КНР.

По их данным, Пхеньян по-прежнему боится распространения инфекции из Китая, однако еще больше его беспокоит нарастающая нехватка продовольствия и медикаментов. КНДР предлагает возобновить железнодорожное сообщение по мосту через пограничную реку Ялуцзян (Амноккан). Китайские власти, как сообщается, намерены с осторожностью изучить это предложение, опасаясь распространения заражений с территории КНДР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Движение поездов между двумя странами было остановлено в январе 2020 года по решению Пхеньяна, встревоженного эпидемией ковида в КНР. В январе нынешнего года оно было возобновлено, однако в конце апреля вновь прекратилось из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в обеих странах. В частности, жесткие карантинные ограничения были введены в китайском городе Даньдун, откуда через реку проложен мост в КНДР.

Всего с конца апреля на севере Кореи на фоне распространения коронавируса было зафиксировано 4,39 млн пациентов с повышенной температурой. Из них, по официальным данным, поправились 4,31 млн человек, проходят лечение 77 тыс. жителей страны. Информация о новых летальных исходах не приводилась, ранее был зарегистрирован 71 умерший. Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны 12 мая. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ввести локдаун во всех городах и уездах. В конце мая почти все ограничительные меры были отменены в столице страны Пхеньяне.