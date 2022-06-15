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Президент Армении в Санкт-Петербурге встретится с Владимиром Путиным

Президент Армении в Санкт-Петербурге встретится с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин в рамках Международного экономического форума Санкт-Петербурга встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство «РИА Новости» об этом сообщил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.

Владимир Путин в рамках форума встретится и с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым.
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