Президент Армении в Санкт-Петербурге встретится с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин в рамках Международного экономического форума Санкт-Петербурга встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство «РИА Новости» об этом сообщил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.

Владимир Путин в рамках форума встретится и с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым.