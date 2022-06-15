Президент Армении в Санкт-Петербурге встретится с Владимиром Путиным
10:21, 15 Июнь 2022
Президент России Владимир Путин в рамках Международного экономического форума Санкт-Петербурга встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство «РИА Новости» об этом сообщил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.Владимир Путин в рамках форума встретится и с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия