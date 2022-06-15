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Дэн Билзерян посетит Армению

Дэн Билзерян посетит Армению

В Армению приедет Дэн Билзерян, миллионер армянского происхождения из США, звезда соцсетей. Как сообщает «Арменпресс», Дэн Билзерян опубликовал на своей странице в Instagram видеоматериал, в котором видно, как он собирает вещи.

Билзерян назвал страны, которые собирается посетить в течение своей поездки.

Он посетит Ирландию, Дубай, Мальдивы, Таиланд, Армению и Францию.

Дэн Билзерян был в Армении в 2018 году. В ходе пребывания получил гражданство Республики Армения.
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