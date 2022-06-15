Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь 2022

Национальное собрание Армении продолжает работу заседания: на повестке дня отчет об исполнении бюджета за 2021 год

Национальное собрание Армении продолжает работу заседания: на повестке дня отчет об исполнении бюджета за 2021 год

Национальное собрание РА продолжает работу заседания, созванного 14 июня.

Как сообщает «Арменпресс», вначале на голосование будут вынесены обсужденные накануне законопроекты. Затем Парламент приступит к обсуждению годового отчета об исполнении государственного бюджета РА за 2021 год.

До обсуждения на пленарном заседании годовой отчет обсуждался на совместном заседании постоянных комиссий НС, затем в постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам и получил положительное заключение.

В 16:00 в Парламенте начнется сессия вопросов и ответов с правительством.
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