Европейские индексы - 14-06-22

МОСКВА, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.91% и составил 13304.39 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.20% и составил 5949.84 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7187.46 пункта, а российский RTSI вырос на 0.33% и составил 1272.97 пункта.