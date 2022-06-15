Европейские индексы - 14-06-22
МОСКВА, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.91% и составил 13304.39 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.20% и составил 5949.84 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7187.46 пункта, а российский RTSI вырос на 0.33% и составил 1272.97 пункта.
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