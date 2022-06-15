Цены на цветные металлы - 14-06-22

ЛОНДОН, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.21% и составила 2570.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.68% и составила 9230.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.07% и составила 2075.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.58% и составила 25259.00 долларов США, цена на олово снизилась на 5.48% и составила 31093.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.47% и составила 3596.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.12% и составила 37787.19 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72415.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.