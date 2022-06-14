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В зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе нарушений не зарегистрировано: Министерство обороны РФ

В зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе нарушений не зарегистрировано: Министерство обороны РФ
ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», по этому поводу Министерство обороны России распространило заявление.

Российские миротворцы круглосуточно следят за обстановкой на 27 блокпостах и контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Отмечается, что нарушений в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано не было.

"В Мартакертском, Мартунинском, Шушинском районах, в Лачинском коридоре патрулирование проводилось по пяти маршрутам. В целях обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается постоянное сотрудничество с Генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.
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