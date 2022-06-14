Авария на трассе Ереван-Мегри: есть жертва

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. 14 июня в 14:53 в Вайоцдзорский региональный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал тревоги о том, что на трассе Ереван-Мегри, на перекрестке села Заритап, произошла авария - есть пострадавшие.



Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, на место происшествия выехал пожарный расчет из пожарно-спасательного отряда регионального спасательного управления Спасательной службы МЧС.



«Выяснилось, что на 142-м км автодороги Ереван-Мегри столкнулись автомобиль «Nissan Teana» (водитель А.М., 2001 г.р.) и автомобиль «КамАЗ» (водитель: А.М., 1970 г.р.), в результате чего водитель автомобиля «Ниссан Теана» (С.Х., 2000 г.р.) погиб на месте, а водитель А. М.Г. был вынут из машины и госпитализирован в Вайкский городской медицинский центр, где врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Дорога закрыта с одной стороны», — говорится в сообщении.



По словам источника, пожарные-спасатели обесточили автомобиль "Nissan Teana", перекрыли вентиль газового баллона, затем с помощью специального оборудования вытащили тело водителя и отнесли к автомобилю, перевозившему тела.



Отмечается, что по состоянию на 19:00 автодорога двусторонняя.