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Дождевая вода затопила подвалы двухэтажного дома в селе Лернагог Армавирской области

Дождевая вода затопила подвалы двухэтажного дома в селе Лернагог Армавирской области

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. 14 июня в 16:54 в Армавирский областной центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал тревоги о том, что в подвалы двухэтажного дома в поселке Лернагог заливается дождевая вода и нужна помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, на место происшествия выехала оперативная группа регионального спасательного управления спасательной службы МЧС с пожарным расчетом. Пожарно-спасательные службы проводят профилактические дренажно-заливные работы.


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