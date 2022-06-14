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Артем Патапутян вручил свою Нобелевскую медаль Музею истории Армении

Артем Патапутян вручил свою Нобелевскую медаль Музею истории Армении

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Молекулярный биолог, невролог Артем Патапутян, удостоенный Нобелевской премии в 2021 году за открытие терморецепторов, 14 июня вручил свою почетную Нобелевскую премию Музею истории Армении.

Как сообщает «Арменпресс», директор музея Давид Погосян счел большой честью принять у себя Артема Патапутяна.

«Это большое событие и для нашего музея, и для нашей страны. Эта премия может стать новой основой для таких инициатив. Конечно, особенно юные посетители, увидев такие экспонаты, могут вдохновиться и решиться заняться наукой», — сказал Погосян.

Патапутян признался, что если бы ему в 18 лет кто-нибудь сказал, что однажды ему будет присуждена Нобелевская премия, и эта медаль будет добавлена в список экспонатов Музея истории Армении, он бы рассмеялся и подумал, что развлекаются. 

«Для меня было удивительно получить эту награду и признание, но это послание надежды для всех молодых людей, для студентов, что если что-то подобное случилось со мной, то это может случиться и с ними. Им просто нужно заниматься любимым делом, усердно работать и получать удовольствие от того, что они делают. Для меня большая честь иметь здесь свою медаль. Я счастлив быть частью этого музея», - сказал ученый.

Он считает, что наука — это медленный процесс. Патапутян уже 22 года является профессором Калифорнийского института и неоднократно заявлял, что ученые не должны работать ради наград или признания. «Мы занимаемся наукой, потому что нам это действительно интересно, мы хотим принести пользу человечеству. Я люблю то, что я делаю, мне нравится то, что я делаю. Каждый день я стараюсь делать открытия, чтобы понять, как устроена жизнь и наш организм, что происходит, когда что-то идет не так», — сказал Артем Патапутян.

Он надеется, что его достижение сможет вдохновить молодых ученых на упорный труд и успех, что поможет экономике страны и другим направлениям.

Касаясь развития науки в Армении, Патапутян сказал, что в Центре творческих технологий «Тумо» он встретил много умных, любознательных и развитых детей, детей, которые стремятся создавать новое и двигаться вперед. По мнению ученого, государство должно их поддержать, создать инфраструктуру, чтобы помочь им.

Он признался, что пока не думает о том, чтобы поселиться в Армении и заниматься научной деятельностью на родине, но счастлив быть здесь и хочет при необходимости участвовать в научных процессах, происходящих в Армении.

«Я думаю, мы должны понимать, что миллионы долларов вкладывают в науку в Соединенных Штатах. Армения пока не может столько инвестировать, но это не значит, что надежды нет и нельзя заниматься наукой. Если мы посмотрим на развитие компьютерных технологий, то заметим, что в Армении много компаний, которые развиваются и могут способствовать научному прогрессу страны», — заключил Артем Патапутян.
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