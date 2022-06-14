Еврокомиссия заявила о необходимости развития возобновляемых источников энергии
19:05, 14 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Евросоюз должен развивать возобновляемые источники энергии, которые заменят российскую нефть, газ и уголь. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон.
По ее словам, ключевым компонентом программы Repower Европейской комиссии является развитие возможностей использования возобновляемых источников энергии в системе ЕС.
«Было бы бессмысленно пытаться заменить российский газ, нефть и уголь газом, импортируемым из другой страны нефтью и углем», — сказала Симпсон.
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