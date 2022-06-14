Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь 2022

Фестиваль «Армянские травы», посвященный армянским растениям, пройдет 25 июня этого года

Фестиваль «Армянские травы», посвященный армянским растениям, пройдет 25 июня этого года

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Свежий воздух, мастер-классы, интересное времяпрепровождение, пение и танцы. Фестиваль "Армянские травы" для всей семьи в этом году уже в 8-й раз пройдет в селе Енокаван Тавушской области.

Участники познакомятся с разными способами использования растений, научатся отличать натуральные растения от искусственных, примут участие в приготовлении огромной булочки. Более 50 участников фестиваля представят чаи, травяные куклы, травяную косметику. В беседе с «Арменпресс» соучредитель фестиваля Ирина Чибухчян считает "Армянские травы" полезным и успешным. Она отмечает, что у фестиваля есть и образовательная составляющая.

«Девиз нашего фестиваля: мы сохраняем то, что любим, мы любим то, что знаем. Мы стремимся пропагандировать рациональное использование трав. Поймите, когда и как правильно собирать травы, чтобы не тратить ресурсы впустую. Одна из наших целей — показать, что травы Армении — это не только чабрец и мята. Их много, и они имеют разное применение, например, используются в ювелирном деле, строительстве, медицине», — сказала она.

Как и каждый год, в этом году фестиваль готовит своим посетителям множество сюрпризов. Помимо традиционных мероприятий гости фестиваля примут участие в создании 50-метрового панно с изображением семян и растений. По окончании фестиваля произведения будут розданы присутствующим в качестве сувениров.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]