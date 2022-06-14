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Футболист «Алашкерта» перешел в «Арарат»

Футболист «Алашкерта» перешел в «Арарат»

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Ереванский «Арарат» подписал контракт с центральным нападающим Александром Глишичем.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Глишич родился 3 сентября 1992 года в боснийском городе Баня-Лука. 
Предыдущим клубом Глишича был клуб «Динамо» Самарканд из Узбекистана. До этого он играл в ереванском «Алашкерте» и «Урарту». В игре «Алашкерт» принял участие в 48 играх Премьер-лиги Армении, забил 15 мячей, а в игре «Урарту» забил пять голов в 14 играх. Он также забил 3 гола за «Алашкерт» на европейской арене.

До этого он выступал за боснийский клуб «Радник».


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