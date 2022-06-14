Свыше 345 млн жителей Африки страдают от дефицита продовольствия

Более 345 млн жителей стран Африки, в частности, Судана, Эфиопии и ЮАР испытывают серьезную нехватку продовольствия, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Более 346 млн жителей Африки страдают от острой нехватки продовольствия. Ситуация вызывает тревогу", - говорится в сообщении организации в твиттере.

По ее данным, с дефицитом продовольствия сталкиваются также Буркина-Фасо, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Чад.

Западные СМИ в свою очередь сообщают, что в ООН выступают с призывом выделить $426 млн Южному Судану для предотвращения там продовольственной катастрофы.

На прошлой неделе директор отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к росту числа голодающих в мире на 11-19 млн человек в 2022-2023 годах.

Он отметил, что речь идет только о предварительной оценке масштабов проблемы. Бен-Бельхассен пояснил, что наибольшему риску теперь подвергаются страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые сильно зависят от импорта пшеницы, растительного и подсолнечного масла. Серьезно затронуты нынешним кризисом также некоторые страны Африки к югу от Сахары, и Азии, включая Бангладеш и Индонезию, добавил он.

Ранее на этой неделе Глобальная кризисная группа ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам опубликовала доклад, согласно которому около 1,6 млрд человек по всему миру находятся под угрозой голода и нищеты.