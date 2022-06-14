Азиатские индексы - 14-06-22
ТОКИО, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.32% и составил 26629.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.19% и составил 1878.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.02% и составил 3288.91 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21067.99 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18:20 Футболист «Алашкерта» перешел в «Арарат»
- 18:12 Араик Арутюнян присутствовал на церемонии погашения почтовых марок "Всемирно известные армяне: Артем Патапутян"
- 18:08 Свыше 345 млн жителей Африки страдают от дефицита продовольствия
- 17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-06-22
- 17:49 Азиатские индексы - 14-06-22
- 17:28 Доступ Армении к наличным долларам США несколько уменьшился: ЦБ
- 17:10 Ваграм Думанян пригласил министра образования, высшего образования и воспитания Катара в Ереван на фестиваль Starmus
- 17:04 Офицеры, окончившие военно-учебное заведение, получат 3-х комнатную квартиру в Ереване
- 16:54 Искусственная девальвация драма приведет к новой волне инфляции: ЦБ не склонен к такому решению
- 16:51 Грузия старается сохранить текущие тарифы на газ и электроэнергию – Нармания
- 16:49 Власти Франции заявили, что решение по визиту Макрона на Украину пока не принято
- 16:41 Армения и Катар будут сотрудничать и в сфере здравоохранения
- 16:33 Армения и Болгария подписали Программу сотрудничества в сфере культуры
- 16:23 Арарат Мирзоян представил своему болгарскому коллеге ситуацию вокруг нагорно- карабахского конфликта
- 16:13 Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России
- 16:01 Посол Сирийской Арабской Республики вручила президенту Армении верительные грамоты
- 15:42 Арарат Мирзоян и президент Болгарии обсудили вопрос транспортного коридора «Персидский залив-Черное море»
- 15:32 Армен Памбухчян принял посла России в Армении
- 15:27 Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли в 2022 году $1,4 трлн
- 15:16 Одна из причин приезда в Армению - желание ознакомиться с достижениями в области науки: Артем Патапутян
- 15:06 Турецкие военные готовы к началу новой операции в Сирии, пишут СМИ
- 14:59 Армения присоединится к соглашению государств СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения
- 14:54 В Национальной библиотеке Катара открылась выставка, посвященная армяно-арабским отношениям
- 14:33 Отношения между Арменией и Катаром растут и крепнут: отзывы СМИ Катара на визит Никола Пашиняна
- 14:10 Байден продлил санкции в отношении властей Белоруссии
14:55, 10.06.2022
2256 просмотров В Армении ожидается переменная погода
20:40, 09.06.2022
1177 просмотров Разблокировка важна для развития наших торгово-экономических отношений: глава МИД РФ на встрече с президентом Армении
11:55, 10.06.2022
1160 просмотров ЮНЕСКО становится свидетелем вандализма Азербайджана на оккупированных территориях Арцаха: постпред Армении
12:30, 09.06.2022
1147 просмотров Нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана означает этническую чистку армян: посол Армении в Греции
16:41, 10.06.2022
1140 просмотров В контексте урегулирования нагорно-карабахской проблемы ключевым является вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян