Азиатские индексы - 14-06-22

ТОКИО, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.32% и составил 26629.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.19% и составил 1878.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.02% и составил 3288.91 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21067.99 пункта.