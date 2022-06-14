Доступ Армении к наличным долларам США несколько уменьшился: ЦБ

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Доступ Армении к наличным долларам США несколько сократился, и в результате банки ведут себя специфическим образом. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами упомянул председатель Центрального банка Мартин Галстян, сославшись на наблюдение, что хотя в стране много долларов, банки неохотно их дают. Председатель ЦБ отметил, что из-за ситуации в России подход изменился.

«Если у вас есть перевод, вы его получили безналичным способом и он был переведен на наш счет в Армянском коммерческом банке в долларах, то на ваш валютный долларовый счет переведут такую же сумму, что не является проблемой. Проблемы возникают, когда здесь гражданин хочет принять в качестве наличных доллары. В сложившейся ситуации наши центробанки-партнеры (коммерческие банки) неохотно отдают доллары Армении, потому что есть определенное мнение, что они могут быть переведены на российскую сторону, гражданам России. Поэтому наш доступ к наличным долларам США несколько уменьшился, и в связи с этим банки ведут себя определенным образом", - сказал Мартин Галстян.