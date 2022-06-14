Ваграм Думанян пригласил министра образования, высшего образования и воспитания Катара в Ереван на фестиваль Starmus

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, находящийся в составе правительственной делегации в Государстве Катар встретился с министром образования, высшего образования и воспитания Катара Бусейной бинт Али Аль-Нуаймин.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС РА, обсуждались вопросы, связанные с реализацией подписанного накануне между Арменией и Катаром Соглашения о сотрудничестве в области образования, высшего образования и научных исследований. В частности, речь шла о формировании двусторонних рабочих групп, реализации совместных программ в сферах высшего образования и науки.

Министр образования, высшего образования и воспитания Государства Катар Бусейна Бинт Али Аль-Нуаймин представила Ваграму Думаняну системы образования и высшего образования Катара. Она отметила, что Катарский университет занимает достаточно высокое место в международных рейтингах вузов.

Ваграм Думанян представил основные направления реформ в системе образования и науки Республики Армения, подчеркнув значение развития исследований в системе высшего образования, повышения эффективности деятельности Национальной академии наук, а также шаги, предпринятые государством в этом направлении.

Стороны подтвердили значение взаимных визитов и обмена опытом, что может служить основой для реализации пунктов двустороннего соглашения. В этом контексте особо было подчеркнуто развитие межуниверситетских связей, чему может способствовать Соглашение о сотрудничестве, подписанное в ходе визита между Ереванским государственным университетом и Университетом Катара.

Министр ОНКС РА Ваграм Думанян пригласил министра образования, высшего образования и образования Катара Бусейну Бинт Али Аль-Нуаймини на VI Международный фестиваль науки и искусства «Starmus», который пройдет в Ереване осенью этого года.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.