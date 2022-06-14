Офицеры, окончившие военно-учебное заведение, получат 3-х комнатную квартиру в Ереване

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Выпускники военного учебного заведения Армении, вне зависимости от места службы, получат 3-х комнатную квартиру в Ереване. Как сообщает «Арменпресс», об этом во время сообщений НС заявил депутат фракции "Гражданский договор" Национального Собрания РА Армен Хачатрян.



"Через несколько дней в НС войдет проект соответствующего закона, который предусматривает, что начиная с 1 июля 2022 года для представителей нашего будущего офицерского состава, поступивших в военно-учебные заведения РА, государство безвозмездно предоставит трехкомнатную квартиру в Ереване", - сказал Хачатрян.

Депутат подчеркнул, что не имеет значения, куда офицер будет направлен на службу – в Тавушскую, Сюникскую или Вайоцдзорскую области, после окончания учебы у него будет 3-комнатная квартира в Ереване. Хачатрян призвал молодых людей в возрасте 18-23 лет поступать в военно-учебное заведение. Он назвал это крупнейшей и самой значимой реформой за последние десятилетия в формировании офицерского «ядра».



Соответствующий проект был одобрен на заседании правительства 2 июня.