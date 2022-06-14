Грузия старается сохранить текущие тарифы на газ и электроэнергию – Нармания

Обстановка в энергосекторе Грузии позволяет на сегодняшний день сохранить действующие потребительские тарифы на газ и электроэнергию, как передает Арменпресс, об этом заявил председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания.

"Если мы проведем энергетическое сканирование нашего региона, то увидим, что цены на энергоносители – как на электроэнергию, так и на природный газ – в нашем регионе значительно растут, но Грузия старается максимально сохранить конечные потребительские тарифы", – сказал Нармания в передаче "Бизнес-партнер" на Первом канале.

По его словам, в месяцы дефицита цена на импортируемую электроэнергию выросла, но при хорошей гидрологии, за счет более дешевой электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, удалось все это сбалансировать.

"В том числе большую роль сыграла Ингури ГЭС, ремонт которой завершился весной прошлого года. В 2021 году она произвела почти на 30% больше электроэнергии, чем в 2020 году", – отметил Нармания.

Что касается природного газа, то так называемый социальный газ поставляется из Азербайджана.

"Цена на социальный газ фиксированная благодаря нашему долгосрочному стратегическому партнерству, поэтому на данном этапе у нас нет давления на тариф на газификацию населения. На мой взгляд, никакого повышения тарифов в газовой сфере не предвидится", – заявил Нармания.

Благодаря хорошей гидрологии сохраняются тарифы и в электроэнергетическом секторе.

"Остальное мы увидим поэтапно в будущем, хотя на данном этапе у нас нет причин увеличивать его (тариф – ред.) в какой-либо части", – заключил Нармания.