Власти Франции заявили, что решение по визиту Макрона на Украину пока не принято

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев находится на стадии обсуждения, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Как передает Арменпресс, об этом сообщила журналистам во вторник госсекретарь, официальный представитель французского правительства Оливия Грегуар.

"Президент неоднократно говорил, что может поехать на Украину, когда это будет полезно для урегулирования ситуации. Рассматривает много вариантов, но решение еще не принято", - заявила Грегуар.

Она отметила, что визит президента во вторник в Румынию является прежде всего выполнением обещания, которое было дано в ходе президентских выборов. Ранее сообщалось, что в ходе поездки Макрон намерен посетит французских военнослужащих, находящихся в этой стране.

Ранее газета La Stampa сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и Макрон могут совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня. До этого о возможности посещении Киева сообщала газета Bild am Sonntag. Издание не приводило конкретной даты поездки.