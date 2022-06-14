Армения и Катар будут сотрудничать и в сфере здравоохранения

В рамках визита армянской делегации, находящейся с официальным визитом в Катаре, состоялась встреча министра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян и министра здравоохранения Государства Катар Ханан бинт Мухаммад аль-Кувари.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения РА, в ходе встречи стороны отметили, что на основе межведомственного сотрудничества будет развиваться сотрудничество в области организации здравоохранения, опыта, изучения и обмена знаниями.

Кроме того, встреча поможет наладить прямые связи между медицинскими учреждениями обеих стран, реформировать систему здравоохранения и улучшить медицинское обслуживание.