Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь 2022

Армения и Катар будут сотрудничать и в сфере здравоохранения

Армения и Катар будут сотрудничать и в сфере здравоохранения

В рамках визита армянской делегации, находящейся с официальным визитом в Катаре, состоялась встреча министра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян и министра здравоохранения Государства Катар Ханан бинт Мухаммад аль-Кувари.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения РА, в ходе встречи стороны отметили, что на основе межведомственного сотрудничества будет развиваться сотрудничество в области организации здравоохранения, опыта, изучения и обмена знаниями.

Кроме того, встреча поможет наладить прямые связи между медицинскими учреждениями обеих стран, реформировать систему здравоохранения и улучшить медицинское обслуживание. 


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