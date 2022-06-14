Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь 2022

Армения и Болгария подписали Программу сотрудничества в сфере культуры

Армения и Болгария подписали Программу сотрудничества в сфере культуры

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и министр культуры Республики Болгария Афанасий Атанасов подписали Программу сотрудничества.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД РА, отметив, что министры подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры на 2022-2025 годы. 


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