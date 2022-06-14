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Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России

Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России

Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России, как передает Арменпресс, об этом  говорится в пресс-релизе ЕП.

"В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после вторжения России на Украину, а также содержится призыв к новоизбранным властям срочно присоединиться к решениям ЕС против России", - отмечается в нем.

Кроме того, как говорится в релизе, доклад "приветствует тот факт, что членство в ЕС остается стратегической целью Сербии". В то же время депутаты сожалеют об отсутствии прогресса и даже о наличии отступлений страны по вопросам, которые имеют основополагающее значение для ее вхождения в ЕС.

Депутаты комитета призывают Сербию к достижению прогресса в области верховенства закона, основных прав, свободы выражения мнений, укрепления плюрализма СМИ и нормализации отношений с Косово.

Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.


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