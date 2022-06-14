Посол Сирийской Арабской Республики вручила президенту Армении верительные грамоты

14 июня чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нора Арисян вручила президенту РА Ваагну Хачатуряну верительные грамоты.

«Для меня большая честь представлять Сирийскую Арабскую Республику в Республике Армения. Я приложу максимум усилий для развития двусторонних отношений на благо двух дружественных стран и народов», - как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента, отметила госпожа посол.

Президент Ваагн Хачатурян поздравил Нору Арисян с вступлением на должность и отметил, что армяно-сирийские отношения сформированы на исторически дружественной основе.

«Уверен, что Ваш дипломатический опыт и знания внесут свой вклад в развитие армяно-сирийских отношений», - сказал президент Хачатурян.

Была отмечена необходимость придания нового содержания армяно-сирийскому многопрофильному сотрудничеству и практическим шагам в направлении разработки новых культурных и образовательных программ.