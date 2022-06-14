Армен Памбухчян принял посла России в Армении

14 июня министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина и советника посольства РФ в РА Александра Новикова.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС, отмечая, что Армен Памбухчян, приветствовал гостей и поздравил с национальным праздником - Днем России.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин в свою очередь поздравил Армена Памбухчяна с назначением на должность министра и пожелал ему успехов.

В ходе встречи собеседники отметили значение армяно-российского сотрудничества в сферах чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Была затронута и деятельность Российско-армянского центра гуманитарного реагирования, подчеркнута его важность и возможности потенциала развития.

Министр по ЧС поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла РФ за три автомобиля марки «УАЗ» и 6 пожарно-спасательных машин марки «Урал», предоставленные Российской Федерацией Армении в качестве гуманитарной помощи.

Армен Памбухчян подчеркнул готовность МЧС РА сотрудничать с российской стороной в рамках различных программ как в практической, так и образовательной сферах.