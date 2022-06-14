Одна из причин приезда в Армению - желание ознакомиться с достижениями в области науки: Артем Патапутян

Нобелевский лауреат в области физиологии и медицины, молекулярный биолог, невролог Артем Патапутян посетил Научно-образовательный центр фундаментальных исследований мозга «КОБРЕЙН» ЕГМУ, где он посадил семя того растения, из которого была получена известная молекула.

Как сообщает «Арменпресс», Нобелевский комитет в области медицины в 2021 г. присудил ученому премию за открытие температурных рецепторов осязания.

В центре состоялось заседание Ученого совета, на котором Артем Патапутян был избран почетным доктором медицинского университета.

Артем Патапутян, единственный лауреат Нобелевской премии армянского происхождения, осмотрев центр, в Красном зале ЕГМУ прочитал лекцию «Как вы ощущаете? Молекулы, которые чувствуют прикосновение».

«Одна из причин, почему я нахожусь в Армении, - это желание ознакомиться с достижениями в области науки в Армении, я рассчитываю заложить основу для нового сотрудничества. Правительство пытается увеличить финансирование науки и исследований, что является одним из первых возможных шагов для развития сектора. Надеюсь, что студенты, видя мой пример, будут стремиться к более высоким результатам», - сказал Артем Патапутян.

Ректор ЕГМУ Армен Мурадян отметил, что их сотрудничество с Артемом Патапутяном началось в 2016 году, когда он в университете прочел лекцию «Осязаемое восприятие. Как мы чувствуем температуру и давление?».

«Артем Патапутян открыл новое семейство ионных путей - пьезо-пути, которые активируются механической стимуляцией. И сегодня он посадил в ЕГМУ семя того растения, из которого была получена знаменитая молекула. Будем ждать плодов этого дерева науки», - заключил Армен Мурадян.