Турецкие военные готовы к началу новой операции в Сирии, пишут СМИ

ВС Турции заняли боевую позицию для осуществления операции на севере Сирии против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), американские военнослужащие провели совместное патрулирование с боевиками. Как передает Арменпресс, об этом пишет во вторник газета Sabah.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

"Срочные новости... Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия заняли боевую позицию для операции против террористических объектов PПK/YPG на севере Сирии. В городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность", - пишет корреспондент издания с места события.

Уточняется, что боевики РПК, оказывающие давление на мирных жителей, проживающих в городе, установили на въездах, выездах и площадях города крупные блокпосты.

"Они перебросили оружие и боевиков в Тель-Рифат и Манбидж из других оккупированных районов", - уточнило издание.

Газета сообщает, что пока на повестке дня стояла возможная операция Турции "против террористических элементов в Сирии, американские солдаты провели совместное патрулирование с террористами YPG/PПK".