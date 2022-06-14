В Национальной библиотеке Катара открылась выставка, посвященная армяно-арабским отношениям

В рамках визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в Государство Катар 14 июня в Национальной библиотеке Катара открылась выставка «Арабские послания из Армении. Наследие для культурного диалога».

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», на выставке представлены 9 дубликатов экспонатов из нумизматических и археологических коллекций Музея истории Армении, которые представляют серебряные и медные дирхемы, отчеканенные на монетных дворах “Двин”, “Арминиа”, “Арунабад” и “Алеппо”, золотой динар 752 года, медный фелс монетного двора «Барда», а также бронзовый двуглавый топор 18-го века с растительными орнаментами и изображениями знаков зодиака.

Выставлены также постеры, представляющие культурные ценности и исторические факты, связанные с многолетними армяно-арабскими отношениями.

Выставка в Национальной библиотеке Катара будет действовать в течение недели.