Байден продлил санкции в отношении властей Белоруссии

Президент США Джо Байден продлил санкционный режим в отношении властей Белоруссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в тексте указа, подписанном Байденом, который публикует Белый дом.

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в указе президента 13405 в отношении Белоруссии", - добавил президент США.

Американские санкции против Белоруссии были введены президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Белоруссии Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Белоруссии, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.

11 июня 2020 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. В соответствующем документе говорилось, что "действия и политика определенных членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают создавать особенную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".