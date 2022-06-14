В Румынии заявили о необходимости долговременного присутствия сил НАТО в стране

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что страна нуждается в более значительном и долговременном присутствии сил НАТО на национальной территории, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Думаю, что необходимо более значительное присутствие, хотя могу сказать, что в настоящее время <...> на территории Румынии находится уже более 5 тыс. союзных солдат", - сказал глава МИД в интервью, текст которого размещен во вторник на сайте телеканала Digi24.

Конфликт на Украине, который "идет, скорее, вблизи юга восточного фланга, Черного моря, очень ясно показал, что эта зона имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса", указал министр, добавив, что одной из целей на предстоящем в Мадриде саммите НАТО является необходимость "подтвердить, что Черное море - зона стратегической важности для альянса".

"Румыния - единственная из всех стран на восточном фланге, где имеется постоянная база НАТО, это база в Девеселу", - подчеркнул Ауреску.