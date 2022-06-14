Никол Пашинян наградил Отца эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Тани Орденом дружбы Республики Армения

В рамках официального визита в Государство Катар премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Дохе с Отцом эмиром Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, Никол Пашинян вручил Отцу эмиру Катара Хамаду бин Халифа Аль Тани орден Дружбы Республики Армения. Орден был вручен за политическое, экономическое, научно-образовательное сотрудничество между народами, культурное и религиозное взаимопонимание, а также за значительные заслуги в деле укрепления и развития дружественных связей.

Отец эмир поблагодарил за награду и подчеркнул, что он продолжит прилагать больше усилий для содействия дальнейшему развитию отношений между двумя странами и народами.

Премьер-министр Пашинян и Отец эмир Катара обсудили перспективы развития отношений между двумя странами. Была отмечена необходимость сохранения активных связей, чтобы армяно-катарское сотрудничество сделать более многосторонним.

Были обсуждены и другие вопросы регионального и международного значения.