В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот

Фрагмент арки знаменитых Больших ворот (Porta Maggiore) Рима обрушился во вторник на землю. Как передает Арменпресс, об этом сообщила служба новостей итальянского гостелевидения Rai.

Инцидент произошел около 6 часов утра (07.00 мск). Сотрудники муниципальной полиции Рима оцепили зону происшествия и перекрыли движение пешеходов близ Лабиканской площади в районе главного столичного железнодорожного вокзала Термини. В результате инцидента никто не пострадал. В ближайшее время сотрудники технических служб обследуют состояние арки.

Большие или Пренестинские ворота были одними из восточных ворот античного Рима. Первоначально они являлись частью двух акведуков, по которым вода веками поступала в Вечный город. В III веке при возведении Стены Аврелиана ворота были встроены в эту стену, окружавшую древний город.