Центральный банк не изменил ставку рефинансирования

На заседании Совета Центрального банка Армении 14 июня принято решение оставить ставку рефинансирования без изменений, установив ее на 9.25%. «Арменпресс» об этом сообщили в Центральном банке Армении.

Процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Республики Армения - 10.75%.

Процентная ставка средств, привлекаемых Центральным банком Республики Армения из банков - 7.75%.

Сегодня в 15:30 состоится пресс-конференция с участием председателя Центрального банка РА Мартына Галстяна, она будет транслироваться в прямом эфире на канале ЦБ РА в YouTube и на странице в Facebook.