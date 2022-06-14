Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь 2022

Центральный банк не изменил ставку рефинансирования

Центральный банк не изменил ставку рефинансирования

На заседании Совета Центрального банка Армении 14 июня принято решение оставить ставку рефинансирования без изменений, установив ее на 9.25%. «Арменпресс» об этом сообщили в Центральном банке Армении.

Процентная ставка ломбардного РЕПО, предоставляемого Центральным банком Республики Армения - 10.75%.

Процентная ставка средств, привлекаемых Центральным банком Республики Армения из банков - 7.75%.

Сегодня в 15:30 состоится пресс-конференция с участием председателя Центрального банка РА Мартына Галстяна, она будет транслироваться в прямом эфире на канале ЦБ РА в YouTube и на странице в Facebook.


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