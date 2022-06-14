Никол Пашинян обсудил с Деловым советом Катара вопросы, касающиеся инвестиционных программ в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящейся с официальным визитом в Государстве Катар, встретился с президентом Делового совета Катара Хусейном Ибрагимом Аль-Фарданом и с членами совета. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с возможностями реализации инвестиционных программ в различных сферах в Армении. Никол Пашинян подчеркнул готовность правительства Армении содействовать эффективной реализации программ в рамках своего инструментария.

Члены Делового совета отметили, что готовы обсудить и рассмотреть предложения по деятельности в Армении в различных направлениях.

В данном контексте были обсуждены возможности реализации инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, ювелирного дела, туризма, энергетики и высоких технологий.

Достигнута договоренность о представлении в ближайшее время в Деловой совет Катара конкретных проектов.