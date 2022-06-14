Генсек ООН считает, что изменение климата создает угрозы для половины человечества

Изменение климата создает угрозы уже примерно для половины всего человечества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь во вторник по видеосвязи к участникам Австрийского мирового саммита.

"Окно возможностей для предотвращения худших последствий климатического кризиса быстро закрывается, - сказал он. - Наша планета уже потеплела на 1,2 градуса. Чтобы не превысить установленный порог в 1,5 градуса, мы должны снизить выбросы на 45% к 2030 году и достичь нулевого суммарного уровня выбросов к середине века".

"Но сохранение нынешних национальных обязательств приведет к повышению выбросов почти на 14% за это десятилетие. В прошлом году выбросы двуокиси углерода в результате деятельности в энергетической сфере выросли на 6%, а они должны снижаться", - отметил генсек.

"Позвольте сказать прямо: национальные обязательства недостаточны. И это не только мое мнение, - продолжил Гутерриш. - Пока власти многих стран тянут время, бездействие ведет к тяжелейшим последствиям. Изменения климата уже ощущаются, и около половины человечества находится в опасной зоне".