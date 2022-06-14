Среди наших друзей и союзников Армения занимает особое место: Сергей Копыркин

Благодаря историческим братским и союзническим отношениям Армения среди наших друзей и союзников занимает особое место. Как передает «Арменпресс», в своем выступлении на торжественном приеме по случаю Дня России это подчеркнул посол России в Армении Сергей Копыркин.

«В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений - 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На протяжении этих десятилетий сотрудничество между нашими странами отличалось интенсивным, заслуживающим доверия политическим диалогом на высоком уровне, активным взаимодействием по линии различных министерств и ведомств. Продолжают развиваться и экономические связи. По итогам 2021 года товарооборот превысил допандемические показатели, составив около 2,6 млрд долларов. Россия сохраняет позицию главного и надежного экономического и инвестиционного партнера Армении. Расширяется наше сотрудничество в области культуры, образования и в гуманитарной области. Эффективное двустороннее сотрудничество в области безопасности как региональной, так и международной, имеет решающее значение. Наши страны активно взаимодействуют на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ и СНГ», - отметил посол.

Он подчеркнул, что Россия активно содействует и будет содействовать всему, что способствует созданию основы для мирного и безопасного развития в регионе Южного Кавказа. По его словам, Россия в тесном сотрудничестве со своими партнерами ведет большую работу по решению региональных вопросов, которые направлены на открытие транспортных коммуникаций и экономических связей, на улучшение армяно-азербайджанских отношений, установление нормальных, полноценных отношений между Арменией и Турцией.