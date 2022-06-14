Китай предупредил США о подрыве основ двухсторонних отношений из-за поддержки Тайваня

Политика Вашингтона, направленная на то, чтобы оказывать влияние на Китай посредством поддержки и развития связей с Тайванем, не только обречена на провал, но и может подорвать основу китайско-американских отношений, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, которого цитируют китайские СМИ.

"Тайваньский вопрос связан с политической основой китайско-американских отношений, и, если его не решить должным образом, это окажет на них подрывное действие", - сказал Ян Цзечи во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Люксембурге.

Китайский чиновник отметил, что "риск подрыва не только существует, но и будет продолжать увеличиваться по мере того, как Соединенные Штаты осуществляют политику "контроль над Китаем с использованием Тайваня", а тайваньские власти полагаются на Соединенные Штаты в вопросе провозглашения независимости", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ян Цзечи подчеркнул, что "позиция Китая в вопросе защиты национального суверенитета и территориальной целостности однозначна и непоколебима", другие страны не могут вмешиваться во внутренние дела Китая, и "любой акт, который препятствует или разрушает национальное единство Китая, обернется полным провалом".

Он также добавил, что США в последнее время нацелены на "усиление всестороннего сдерживания и подавления Китая", поэтому отношения между двумя странами "находятся на критическом перепутье". Американская сторона должна скорректировать свое стратегическое понимание Китая, у нее " не должно быть никаких заблуждений или иллюзий", отметил чиновник.

В сообщениях говорится, что стороны также обсудили вопросы Украины и Северной Кореи.