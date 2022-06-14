В Алжире открылась 53-я международная ярмарка с участием более 700 компаний из 20 стран

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун открыл в понедельник во Дворце выставок в столице страны 53-ю Алжирскую международную ярмарку (FIA), которая проходит под девизом "За стратегическое партнерство" и продлится до 17 июня. В ней принимают участие более 700 компаний из 20 стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Почетный гость нынешней ярмарки - США, сообщает информационное агентство Algeria Press Service. Во время посещения павильона США Теббун пообщался с американскими экономическими операторами, подчеркнув "важность сотрудничества и установления партнерских отношений с алжирскими компаниями". США на алжирской ярмарке представляют 35 компаний таких секторов, как энергетика, строительство, сельское хозяйство, продовольственная промышленность, гидротехника, окружающая среда, авиационная промышленность и образование.

Также глава государства побывал в алжирском павильоне, где ознакомился с состоянием и достижениями военной, машиностроительной и легкой промышленности, с деятельностью компаний, специализирующихся на производстве электроники и бытовой техники.

На ярмарке FIA подавляющее число участников составляют алжирские компании, их 530 (147 государственных и 383 частных). Иностранных компаний более 180. На полях мероприятия будут организованы деловые встречи и конференции, обсуждаться вопросы партнерства и инвестиций в Алжире.